Veterna e Starvax, con Herbert Smith Freehills, siglano una partnership per lo sviluppo di vaccini basati sul trans-amplifying RNA

Laura Orlando, Sara Balice

Herbert Smith Freehills ha assistito Veterna, startup biotecnologica fondata in Italia per lo sviluppo di vaccini in ambito veterinario, nella partnership con la società olandese Starvax.

Le due società hanno siglato un accordo di licenza in base al quale Veterna, da alcuni anni attiva nella ricerca sull’uso del self-amplifying mRNA per l’accelerazione dello sviluppo di vaccini, collaborerà con Starvax e metterà a disposizione i propri dati per la nuova ricerca avviata dalla società olandese sulla tecnologia basata sul trans-amplifying RNA.

Il team di HSF che ha lavorato sul deal comprende la Managing Partner Laura Orlando, l’Of Counsel Sara Balice e la trainee Iole Maria Garufi.

Il campo dei vaccini a RNA è in forte espansione, al punto che si parla di “RNAissance”, “RNAscimento”, per definire questa nuova era della ricerca che vede l’RNA messaggero protagonista di nuove piattaforme vaccinali e farmacologiche.

Gianclaudio Antonelli, Amministratore Delegato di Veterna, ha commentato: “Si tratta di un accordo molto importante per noi, perché getta le basi per una nuova collaborazione in un settore della ricerca preclinica e clinica sui vaccini a RNA al quale Veterna e Starvax intendono contribuire investendo in tecnologie innovative”.

Melanie Sno, Managing Director di Starvax, ha dichiarato: “Come nuova azienda riteniamo di aver già fatto grandi progressi, ma la collaborazione con Veterna ci aiuterà a far progredire rapidamente la nostra tecnologia verso le sperimentazioni cliniche”.

Veterna S.r.l. è una startup privata fondata in Italia nel 2021 e dedicata a portare la tecnologia dei vaccini RNA al settore veterinario.

Starvax One BV è una startup privata basata in Olanda che possiede la tecnologia proprietaria di un nuovo sistema di replicon-RNA con ampie applicazioni per il trattamento delle malattie umane.