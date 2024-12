Via libera definitivo al Ddl Lavoro - Per gli agenti immobiliari cade l’obbligo di dichiarare i compensi Con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione, l’Assemblea ha approvato definitivamente il Ddl n. 1264 recante disposizioni in materia di lavoro, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio