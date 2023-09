Violati i diritti dei figli da maternità surrogata: la Cedu condanna l’Italia di Marina Castellaneta

Non era stato riconosciuto il legame di filiazione con il padre biologico









Il mancato riconoscimento del legame di filiazione tra il padre biologico e la figlia nata da maternità surrogata all’estero costa all’Italia una condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 8 della Convenzione di Strasburgo che assicura il diritto al rispetto alla vita privata e familiare. Con la sentenza depositata ieri nel ricorso n. 47196 la Corte ha bocciato, seppure parzialmente, il no al riconoscimento dell’atto di nascita ottenuto in Ucraina da parte di ...