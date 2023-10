Virginio Cassina acquista Valetudo SRL

Gabriele Consiglio, Marina Balzano









Virginio Cassina S.r.l. ha perfezionato l’acquisizione di Valetudo SRL, società attiva nel settore della dermocosmesi, da Valefin S.r.l.. L’acquisizione è stata effettuata tramite il veicolo di nuova costituzione Leva S.p.A.

La provvista finanziaria necessaria per l’acquisizione è stata reperita in parte mediante equity e in parte mediante un finanziamento bancario erogato da Intesa Sanpaolo S.p.A..

Virginio Cassina è stato assistito, per gli aspetti legali relativi all’operazione e al finanziamento, da TALEA – Tax Legal Advisory con gli avvocati Gabriele Consiglio e Fabrizio Lanzoni, mentre per gli aspetti fiscali e commerciali da Scalvedi, Nosari e Associati con il dott. Carlo Scalvedi.



Valefin S.r.l. è stata assistita, per gli aspetti legali, fiscali e commerciali relativi all’operazione da CDR Cattaneo Dall’Olio Rho & Partners con il dott. Giorgio Dall’Olio e l’avvocato Omar Chiari.



Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita, per gli aspetti legali relativi al finanziamento, da Orrick con gli avvocati Marina Balzano e Maria Costa.