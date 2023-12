Volpato Industrie e Gollinucci insieme per consolidare la leadership nel settore della componentistica e degli accessori per mobili

Riccardo Carraro, Francis De Zanche, Silvia Romanelli

Volpato Industrie S.p.A. e Gollinucci S.r.l. hanno perfezionato un’aggregazione industriale con l’obiettivo di creare il campione nazionale nel settore della componentistica tecnica e degli accessori di design per l’arredo di cucina, bagno, living e camere.



L’operazione si è conclusa mediante l’acquisizione da parte di Volpato Industrie S.p.A. della totalità delle quote di Gollinucci S.r.l. ed il contestuale reinvestimento in minoranza nel Gruppo da parte di Giacomo Gollinucci in Volpato Industrie S.p.A.



Al fine di garantire la continuità nella gestione di Gollinucci S.r.l., gli amministratori delegati Giacomo Gollinucci e Roberto Gradari continueranno a svolgere un ruolo centrale nella futura gestione della Società. Inoltre, Giacomo Gollinucci entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Volpato Industrie S.p.A. per contribuire attivamente alla strategia ed alla crescita dell’intero Gruppo, che guarda a questa operazione come ad una tappa di un più lungo percorso di consolidamento ed aggregazione nel settore di riferimento.



Con questa operazione si viene, infatti, a creare un gruppo da circa 100 milioni di Euro di fatturato consolidato in grado di servire compiutamente a livello mondiale tutti i player del mercato dell’arredo e della grande distribuzione organizzata.



Volpato industrie (Spresiano - TV), fondata nel 1974, con fatturato consolidato 2022 di 76 milioni di euro, sviluppato per oltre il 60% all’estero, è il leader italiano nel mercato della componentistica e degli accessori per l’arredo di cucina, bagno, living e camere, coprendo le esigenze dei clienti grazie ai propri reparti di stampaggio di materie plastiche, estrusione, rivestimento, lavorazione dell’alluminio, ossidazione anodica, nonché con la produzione di specchiere per l’arredo bagno.



Gollinucci fondata nel 1973 a Cesena, con un fatturato 2022 di circa 22 milioni di euro, sviluppato per oltre il 70% all’estero è tra i leader italiani nel mercato nella progettazione e realizzazione di complementi d’arredo per la cucina, il bagno ed il living. Gollinucci è da sempre impegnata nello sviluppo di un processo aziendale orientato al miglioramento continuo, nel rispetto della sostenibilità ambientale. Negli ultimi anni sono numerosi i premi di Design Internazionale vinti grazie alle recenti soluzioni presentate al mercato. Design e studio delle funzionalità d’uso sono infatti le caratteristiche principali che caratterizzano gli accessori Gollinucci.



“Questa operazione rappresenta per il Gruppo Volpato Industrie un passaggio trasformazionale” spiega Edoardo Billotto, CEO di Volpato Industrie “che permetterà di mettere a leva strategie e competenze delle società coinvolte rafforzando le basi per proseguire il nostro ambizioso percorso di crescita. Abbiamo visto, infatti, nell’azienda Gollinucci e nella persona di Giacomo i partner ideali per aumentare ulteriormente la capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti attuali e futuri”.

Giacomo Gollinucci, Amministratore Delegato di Gollinucci srl, dichiara “siamo orgogliosi di entrare a far parte di questo gruppo dove abbiamo trovato i nostri stessi valori quali l’attenzione alla qualità del prodotto abbinata ad una costante innovazione tecnologica e di design. Nella persona di Edoardo ho trovato la condivisione di strategie comuni per disegnare insieme il futuro del gruppo. Sono tante le sinergie che le aziende del nostro gruppo potranno sfruttare e per questo siamo convinti di poter accelerare un percorso di crescita sano e virtuoso. Questo è un progetto industriale di lunga visione che ha ampie ambizioni di sviluppo.”



Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Sole Financial Advisor di Volpato Industrie. L’operazione è stata perfezionata dalla Divisione Banca dei Territori con la Direzione Regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia, in sinergia con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, attraverso la struttura di Corporate Finance Mid Cap.



Volpato Industrie inoltre, con il coordinamento del Group CFO Mauro Sartena, è stata assistita da Adacta.



Adacta Advisory con un team composto da Francis De Zanche ed Elisabetta Perissinoto ha assistito Volpato Industrie per le tematiche finanziarie.



Adacta Tax & Legal con un Team composto da Riccardo Carraro, Giulia Gionfriddo ed Alberta Lazzari ha curato gli aspetti legali e la strutturazione dell’operazione.



Gollinucci è stata assistita in qualità di advisor finanziario da Raffaele Fiorella e Barbara Biassoni entrambi partner di Erre Quadro e senior advisor di FTI Consulting e dallo studio Bonelli Erede con un team guidato da Silvia Romanelli con Pietro Livia, Sabrina Sanna ed Alessia Varesi per tutti gli aspetti legali

Il financing dell’operazione è stato seguito da Adacta Advisory con un team coordinato da Daniele Trevisan.



L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia e assistita da Orrick con un team coordinato da Marina Balzano e composto da Leopoldo Esposito e Camilla Rinaldi.



BonelliErede ha agito con un team guidato, per gli aspetti legali e di strutturazione dell’operazione, dalla partner Silvia Romanelli, e composto dagli associate Isidoro Pietro Livia e Sabrina Sanna e da Federico Anania. Il partner Vittorio Pomarici e la senior associate Alessia Varesi hanno curato i profili di diritto del lavoro.