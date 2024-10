Wendela Raas eletta nuova CEO di Dentons per l’Europa

Wendela Raas

Lo studio legale Dentons annuncia la nomina di Wendela Raas a CEO per l’Europa, a seguito delle recenti elezioni tra i partner europei. Già partner con sede ad Amsterdam, Raas assumerà formalmente il suo incarico a partire dal 1° novembre 2024. Nel suo nuovo ruolo, sarà responsabile della leadership e della strategia della regione, che comprende 23 uffici in 18 Paesi dell’Europa e dell’Asia centrale.

Wendela Raas è stata Managing Partner di Boekel De Nerée, studio con sede ad Amsterdam che si è unito a Dentons nel 2017. È membro del Global e Europe Region Board di Dentons e ricopre il ruolo di Global Vice Chair. Inoltre, è Global Leader del sector group Consumer Products and Services.

L’avvocato Raas porta con sé una profonda esperienza in ambito legale, maturata in oltre 25 anni di carriera nel settore del diritto immobiliare, con un particolare focus su locazioni commerciali, contenziosi e transazioni. È riconosciuta tra i professionisti di riferimento nel settore real estate nei Paesi Bassi da Chambers Europe, nonché nel settore retail da The Legal 500. È molto attenta alla promozione dei talenti e a tematiche di inclusività, avendo svolto un ruolo attivo come mentore e consulente nei programmi di talent development di Dentons.

Wendela Raas succede a Tomasz Dąbrowski, che ha ricoperto il ruolo di CEO per l’Europa dal 2014. “Sono entusiasta e grata di essere stata incaricata dai miei colleghi di guidare il nostro Studio in Europa e Asia centrale”, ha dichiarato. “Dentons, con la sua presenza in 18 Paesi europei, offre ai clienti un’ampia copertura e soluzioni legali di alta qualità in tutta la regione. Ringrazio Tomasz Dąbrowski per il suo importante contributo allo Studio negli ultimi 11 anni e sono pronta a proseguire nel percorso di valorizzazione e differenziazione del nostro brand, rafforzando la capacità di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti in Europa e Asia centrale, e negli oltre 80 Paesi in cui Dentons è presente a livello globale”.

Tomasz Dąbrowski ha affermato: “È stato davvero un onore ricoprire il ruolo di CEO per l’Europa per oltre un decennio. Sono molto lieto di passare il testimone a Wendela. È una professionista di grande valore e molto apprezzata, nonché una leader esperta, e ritengo che sia la persona giusta per guidare i nostri team in Europa verso il futuro”.

La nomina di Wendela Raas a CEO per l’Europa segue la recente nomina di Kate Barton a Global CEO di Dentons.

Kate Barton, Global CEO eletto di Dentons, ha commentato: “Nel breve periodo che ho trascorso finora in Dentons, ho visto Wendela dimostrare di possedere straordinarie capacità di leadership e uno spirito collaborativo. Mi congratulo per la sua elezione a CEO per l’Europa e non vedo l’ora di collaborare con lei mentre sarà impegnata nell’ulteriore consolidamento del nostro brand e del servizio ai clienti nella regione Europa, che è una delle aree chiave per lo Studio”.