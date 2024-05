WFW assiste un pool di banche nel finanziamento green da 1,3 miliardi di euro concesso a Recurrent Energy

Mario D’Ovidio - Matteo Trabacchin

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito un pool di dieci banche in un innovativo finanziamento green, non-recourse e multicurrency fino a 1.3 miliardi di euro in favore della piattaforma di sviluppo Recurrent Energy, controllata di Canadian Solar, per la costruzione e lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile in tutta Europa.

La linea di credito, inizialmente fissata a 674 milioni di euro, prevede un potenziale aumento a circa 1,3 miliardi di euro.

Il finanziamento supporterà lo sviluppo sia di progetti con vendita di energia direttamente e integralmente sul mercato (full-merchant), sia di progetti con contratto di vendita di energia (PPA) a soggetti acquirenti predeterminati.

I progetti rinnovabili comprendono progetti fotovoltaici e di sistemi di accumulo in Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Germania.

Con l’aumento della linea di credito, l’operazione consentirà la realizzazione di un portafoglio di quasi 2 GW di nuova capacità di generazione da fonte fotovoltaica, principalmente in Spagna e nel Regno Unito.

Banco Santander CIB ha agito in qualità di global coordinator e bookrunner del pool di banche, che comprendeva anche ING, in qualità di coordinatore della sustainability e banca emittente), ABN AMRO, BBVA, Banco Sabadell, Rabobank, HSBC, Intesa Sanpaolo, Natwest e NORD/LB.

WFW ha assistito le banche con un team multidisciplinare e internazionale composto per l’Italia dal Partner Mario D’Ovidio, dal Counsel Matteo Trabacchin e dall’Associate Francesca Angelilli per gli aspetti di diritto finanziario; il Senior Associate Alfredo Guacci e l’Associate Marianna Telesca hanno curato gli aspetti tax.

La consulenza in materia di diritto spagnolo è stata fornita dal Partner Rodrigo Berasategui, in collaborazione con la Senior Associate Laura Fontán e gli Associate Antón Ramil e Sara Estradera.

La consulenza in materia di diritto inglese è stata fornita dai Partner Katherine Best in collaborazione con gli Associate George Garthwaite, Tom Harvey ed Elizabeth Lee per gli aspetti di diritto finanziario e dal Partner Rob McBride e dall’Associate Kristina Buckberry per gli aspetti relativi ai contratti derivati. La consulenza in materia di diritto newyorkese è stata fornita dalla Partner Susanne Burstein e all’Associate Chloe Sucato.