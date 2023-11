WFW con Banco BPM nel finanziamento della flotta di SkyAlps, Gruppo FRI-EL Green Power

Michele Autuori









Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Banco BPM S.p.A. (“Banco BPM”), in qualità di banca finanziatrice, banca agente, arranger e banca hedging, in un finanziamento da €25 milioni finalizzato a sostenere i costi di acquisizione e messa in linea di otto aeromobili turboelica da parte di SkyAlps S.r.l. (“SkyAlps”), compagnia aerea con base a Bolzano, controllata dal gruppo FRI-EL Green Power. Gli aeromobili a turboelica sono studiati per volare per brevi distanze quasi alla stessa velocità degli aerei turbojet, ma con minori consumi di carburante e quindi fino al 50% in meno di emissioni. Il finanziamento è stato strutturato in tre tranche. Con la prima tranche sono stati parzialmente finanziati i costi di acquisizione di sei degli otto aeromobili già consegnati a SkyAlps. I costi di acquisizione degli altri due aeromobili saranno parzialmente finanziati con ulteriori due erogazioni da parte di Banco BPM.



WFW ha assistito Banco BPM con un team multidisciplinare guidato dal Partner Michele Autuori e composto dalla Senior Associate Antonella Barbarito, dall’Associate Beatrice D’Amato e dalla Trainee Anna Palomba per gli aspetti finance, dall’Of Counsel Matteo Castioni e dal Senior Associate Alessandro Di Carlo per gli aspetti di aviation e di due diligence, dalla Senior Associate Roberta Sturiale e dalla Trainee Fabiola Longoni per gli aspetti due diligence e dal Senior Associate Alfredo Guacci Esposito per gli aspetti tax.



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati da Milano Notai con Giovannella Condò.