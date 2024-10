WFW e Greenberg Traurig Santa Maria nell’accordo di investimento in JV tra il fondo Azimut ELTIF - Infrastructure & Real Assets ESG e il Gruppo VEOS

Matteo Trabacchin, Dario Matrecano, Partner Paolo Esposito, Ester Latorre

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito il comparto Azimut ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG (“Comparto”) del FIA multicomparto Azimut ELTIF del Gruppo Azimut, nella conclusione di un accordo di investimento in joint venture con il Gruppo Veos (“Veos”), assistito da Greenberg Traurig Santa Maria, per la realizzazione di un portafoglio di interventi di efficientamento energetico.

La struttura societaria e contrattuale è stata impostata mediante una formula innovativa con l’intento di rendere l’iniziativa complessiva bancabile secondo il modello del project finance, soddisfacendo, quindi, i requisiti delle banche e degli investitori in termini di stabilità finanziaria e di rischio, garantendo il rimborso del prestito attraverso i flussi di cassa generati dall’iniziativa stessa.

Il team di Energy di WFW che ha assistito Azimut ELTIF – Infrastructure & Real Assets ESG è stato guidato dal Counsel Matteo Trabacchin, con il supporto degli Associate Francesca Angelilli e Dario Matrecano che si sono occupati della documentazione commerciale. La Partner Tiziana Manenti, con il supporto del Senior Associate Anthony Bellacci e degli Associate Antimo Rocco Nersita e Marco Iannotti, ha curato gli aspetti relativi all’attività di due diligence legale.

Il Gruppo Veos è stato assistito da Greenberg Traurig Santa Maria con un team composto dal Partner Paolo Esposito e dalla Senior Associate Mara Penasa insieme all’Associate Ester Latorre.

Tramite la neocostituita P2H S.r.l., saranno realizzati interventi di riqualificazione energetica per edifici residenziali (condomini) mediante sistemi di pompe di calore all’avanguardia, sia full electric sia ibride, supportate da impianti fotovoltaici. La realizzazione degli interventi è finalizzata alla riduzione del consumo di combustibili fossili e delle emissioni di CO2, sfruttando tecnologie innovative per il riscaldamento e raffreddamento sostenibili degli ambienti, facendo leva sull’energia termica disponibile in natura (geotermia).

Azimut ELTIF Infrastructure & Real Assets ESG è un fondo di investimento alternativo istituito da Azimut Investment S.A. e in delega di gestione per gli investimenti ad Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. – PIR compliant dedicato al settore delle infrastrutture con l’obiettivo di investire, tramite società, in progetti infrastrutturali volti a migliorare l’economia reale e l’occupazione, la transizione energetica e ambientale, la digitalizzazione, l’accessibilità ai servizi assistenziali e complessivamente in progetti, in grado di generare un impatto sociale o ambientale misurabile e positivo. Il Comparto si qualifica come un prodotto ex art.8 della normativa europea SFDR sulla sostenibilità.

Il gruppo VEOS dal 2014 opera nei settori dell’efficienza energetica nei segmenti residenziale, terziario e industriale, in particolare nell’area dell’elettrificazione dei consumi termini, con tecnologie proprietarie tra cui pompe di calore ad alta temperatura e impianti di climatizzazione geotermica, e nel settore dell’economia circolare attraverso lo sviluppo di impianti di produzione di biometano dalla raccolta della FORSU.