WFW Roma si trasferisce in una nuova sede nello storico Rione Regola

Watson Farley & Williams (“WFW”) annuncia il trasferimento del proprio ufficio di Roma presso un elegante edificio dei primi del ‘900, il Villino Gravina – Bentivegna, nello storico Rione Regola a pochi passi dai più suggestivi scorci del centro storico romano e dal Ministero di Grazia e Giustizia, nella centralissima Via del Conservatorio angolo Lungotevere dei Vallati, a pochi passi da Via Giulia.

L’organizzazione funzionale ed innovativa degli ambienti e gli ampi spazi di co-working, concepiti per rispecchiare i valori di condivisione e inclusività di WFW, diventano una risorsa strategica per favorire la collaborazione tra i professionisti e la creazione di ambienti stimolanti ed accoglienti per i clienti.

In continuità con il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale, gli ambienti sono stati valorizzati con elementi di arredo ecosostenibili, certificati Greenguard Gold, che soddisfano i più rigorosi standard mondiali sulle emissioni di sostanze chimiche, contribuendo a ridurre l’inquinamento dell’aria interna e il rischio di esposizione chimica.

La nuova sede costituisce un tassello fondamentale nella crescita di WFW in Italia e contribuirà a rafforzare la sua presenza sul territorio. Un investimento sul futuro, che non trascura l’attenzione alla tradizione e al patrimonio storico-architettonico italiano.

Eugenio Tranchino, Managing Partner di WFW in Italia, ha commentato: “Il trasferimento in questa nuova sede rappresenta non solo lo sviluppo dello Studio avuto negli ultimi anni, ma anche un’attenzione crescente ai nostri stakeholder interni ed esterni.”