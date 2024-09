WFW con SGI vince in Cassazione Tributaria: per servitù su terreni agricoli l’imposta di registro è al 9%

Giannalberto Mazzei - Alfredo Guacci Esposito

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Società Gasdotti Italiani S.p.A. (“SGI”) nel ricorso dinanzi la Cassazione Tributaria avverso gli avvisi di liquidazione aventi ad oggetto l’imposta di registro del 15% applicata agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli.

Con le tre sentenze n. 23489, 23494 e 23512 pubblicate il 2 settembre 2024, la Corte ha accolto le tesi promosse da WFW, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, ribadendo che gli atti costitutivi di un diritto reale di godimento, non essendo trasferimenti di proprietà ma piuttosto concessioni di un diritto di uso, devono essere soggetti ad imposta di registro del 9%, così come indicato sensi dell’articolo 1, primo periodo, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 131/1986.

La Corte ha, quindi, confermato che non è corretto applicare l’imposta di registro in misura pari al 15% sulla base di una interpretazione estensiva del termine “trasferimento” contenuto nella norma di riferimento, nozione evidentemente non applicabile alla fattispecie costitutiva del diritto di servitù. Questa decisione segue la linea già recepita in precedenza dalla stessa Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021.

L’Avv. Mazzei ha commentato: “Il principio confermato dalla sentenza è di attualità anche per quanto riguarda gli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli su cui insistono impianti FER, per il cui sviluppo è anche importante una sicura programmazione degli oneri fiscali e una corretta impostazione degli atti costitutivi di diritti reali.”

WFW ha assistito SGI con un team composto dal Partner Giannalberto Mazzei, dai Senior Associate Alfredo Guacci Esposito e Cesare Fossati, e la collaborazione dell’Avv. Arnaldo Salvatore dello studio Macchi di Cellere Gangemi.