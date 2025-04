White & Case con Snam nell’acquisizione del 24,99 Percento di Open Grid Europe

Michael Immordino e Leonardo Graffi

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Snam, uno dei principali operatori europei di infrastrutture energetiche, nell’accordo per l’acquisizione della quota del 24.99 percento detenuta da Infinity Investments nel capitale sociale di Vier Gas Holding S.à r.l. (VGH), società con sede in Lussemburgo che detiene indirettamente l’intero capitale sociale di Open Grid Europe (OGE), per un equity value di €920 milioni.

Il closing dell’operazione è atteso entro il terzo trimestre del 2025 ed è soggetto a determinate condizioni sospensive, tra cui l’approvazione delle autorità antitrust, l’autorizzazione agli investimenti esteri diretti e il mancato esercizio dei diritti di prelazione da parte degli altri azionisti di VGH.

Snam ha inoltre stipulato un separato share purchase agreement con l’operatore belga Fluxys, attualmente azionista di VGH con una partecipazione di circa 24,11 percento, e già partner di Snam nei progetti Interconnector, TAP e DESFA. In base a questo accordo, Snam si è impegnata a cedere a Fluxys circa lo 0,5% del capitale sociale di VGH, in modo che, all’esito di tali operazioni, Snam e Fluxys deterranno una partecipazione sostanzialmente paritetica in VGH.

Infinity Investments è un veicolo di investimento interamente controllato da Abu Dhabi Investment Authority. OGE è il maggiore operatore indipendente di trasporto del gas in Germania, con una rete che si estende per circa 12.000 km, e circa 21 miliardi di metri cubi all’anno di volumi riconsegnati e oltre 400 clienti finali.

White & Case ha assistito Snam con un team guidato dai partner Thomas Burmeister (Düsseldorf) e Hans-Georg Schulze (Berlino), e ha incluso i partner Michael Immordino (Londra e Milano), Leonardo Graffi (Milano e Londra), Thilo Wienke (Düsseldorf), Tim Bracksiek (Francoforte), Florian Degenhardt (Amburgo), Daniel Zapf (Francoforte), Hendrik Roeger (Amburgo), Erasmus Hoffmann (Berlino), Thomas Glauden (Lussemburgo), la local partner Petra Kistner (Düsseldorf), i counsel Carsten Rodemann, Andreas van den Eikel, Christoph Arhold (tutti dell’ufficio di Berlino) e gli associate Roberta Monasterolo (Milano), Fabian Mayer, Constantin Meimberg, Martin Junker, Galina Wedel, Nicole Krellmann (tutti dell’ufficio di Berlino), Selma Lyn Kalkutschke, Karen Sievert (entrambe dell’ufficio di Düsseldorf), Martin Riederer, Anne Henniges (entrambi dell’ufficio di Amburgo), Paulina Spengler (Francoforte), e Thomas Rousset (Lussemburgo).

White & Case ha affiancato il team legale interno di Snam coinvolto nell’operazione, composto da Umberto Baldi, Salvatore Branca, Alessandro Rizzi, Giulia Zullo e Riccardo Filetto.