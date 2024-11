Withers assiste Elisa nell’acquisizione di sedApta Group

Guido Galeotti, Riccardo Massimilla

Withers, con il partner Guido Galeotti, coadiuvato dalle associate Giusy Cardinale e Diletta Del Pizzo, ha assistito Elisa nell’acquisizione del gruppo SedApta, un software provider operante a livello internazionale con sede in Italia. Nel 2023 sedApta Group ha generato un fatturato di EUR 49 milioni. SedApta Group impiega oltre 500 persone e offre i propri servizi a più di 1.500 clienti. SedApta Group ed Elisa IndustrIQ, prima dell’acquisizione, hanno lavorato in partnership per tre anni, periodo in cui Elisa era già socia con una quota di minoranza (19%) in sedApta.

Il team di Withers ha assistito Elisa in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence legale alla negoziazione degli accordi di acquisizione fino al closing avvenuto il 30 ottobre.

Oltre agli aspetti corporate e M&A, per le attività di due diligence Withers ha costituito un gruppo multi-giurisdizionale che ha richiesto il coordinamento dei team inglese, francese e tedesco. L’area IP è stata seguita dal partner Jacopo Liguori coadiuvato dalla Senior Counsel Tiziana Campigli.

LCA Studio Legale con un team composto dal partner Riccardo Massimilla, Giovanni Battista Annicetti e Nicole Meyerhoff, ha assistito i soci venditori per la negoziazione degli accordi di acquisizione nonché il Gruppo sedApta per la riorganizzazione societaria propedeutica al completamento dell’operazione.