WITHERS cresce nell’IP, Technology & Privacy: Tiziana Campigli entra come Senior Counsel

Withers, studio legale internazionale con una consolidata esperienza nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale, nel campo delle nuove tecnologie e nella tutela dei dati personali, annuncia l’ingresso di Tiziana Campigli in qualità di Senior Counsel nel team Intellectual Property, Technology & Privacy.



Con l’arrivo di Tiziana Campigli, Withers conferma il percorso di continua crescita e rafforzamento del team IP, Tech e Privacy, che raggiunge così un numero complessivo di 10 professionisti in Italia, con i soci Jacopo Liguori e Carlo Alberto Demichelis.



Tiziana Campigli entra in Withers dopo la precedente esperienza in Deloitte, dove dal 2020 ha ricoperto la posizione di Director in in2law, affiancando clienti in ambito di privacy e tutela dei dati personali, occupandosi di contratti di licenza software, due diligence in ambito IP e IT, sviluppo di progetti IT, con particolare focus in ambito blockchain, AI e IoT.



Prima di entrare nel mondo della consulenza, ha lavorato per oltre quindici anni come legale in-house di aziende multinazionali che operano in Italia e all’estero nei settori media, intrattenimento, servizi digitali e applicazioni mobile, e-commerce e retail. Tra le esperienze più significative quelle in Walt Disney, Buongiorno (NTT Docomo), Percassi e Kiko, Magister Art durante le quali ha seguito: la pubblicazione di opere per la stampa, la produzione di film e mostre multimediali, la creazione e lo sviluppo di software e progetti IT o digitali, la redazione e negoziazione di contratti internazionali con le case discografiche, la tutela del layout di negozi, il design per il packaging di prodotti cosmetici e l’utilizzo dell’immagine di personaggi famosi per promuovere brand o prodotti.



“Le tematiche relative ai diritti di proprietà intellettuale risultano sempre più determinanti a livello internazionale e non possono prescindere da una conoscenza approfondita anche delle nuove tecnologie e della tutela dei dati personali. L’esperienza di Tiziana Campigli, trasversale su queste tre materie e maturata sia in ambito consulenziale sia come legale in-house di aziende attive in diversi settori, aggiungerà al nostro team ulteriore valore e ricchezza di prospettive di lettura dei fenomeni e delle evoluzioni del settore.” ha commentato Jacopo Liguori. Dello stesso avviso Carlo Alberto Demichelis che ha dichiarato come “l’ingresso di una nuova risorsa come Tiziana Campigli si inserisce in modo coerente nel percorso di continuo sviluppo della practice di IP, per offrire ai clienti una consulenza sempre più strategica, innovativa e su misura per questioni complesse legate a questa materia”.