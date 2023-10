Worldline acquista il ramo merchant acquiring di Banca del Fucino: gli studi coinvolti

Francesco Selogna, David Singer









Banca del Fucino e Worldline hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento dell’attività di merchant acquiring sul circuito nazionale di Banca del Fucino a Worldline Merchant Services Italia (controllata italiana di Worldline), seguito da una partnership commerciale di lungo termine per la distribuzione dei prodotti e servizi di pagamento di Worldline attraverso la rete di Banca del Fucino.



L’operazione è subordinata all’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.



I team legali:

Banca del Fucino si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Carbonetti per gli aspetti legali, con un team multidisciplinare guidato dal partner Francesco Selogna (in foto a sx), e composto dagli avvocati Francesca Tanzi Marlotti, Giorgio Politano e Annateresa Chimenti.



Worldline si è avvalsa dell’assistenza dello studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per gli aspetti legali, con un team composto dal partner David Singer (in foto a dx) e dall’associate Giulia Rimoldi per gli aspetti M&A dell’operazione e dal counsel Laura Prosperetti, dall’associate Alberta Giannotti e dal trainee Ludovico Scassellati per i profili di regolamentazione finanziaria. Il team di Cleary Gottlieb ha lavorato a stretto contatto con il team in-house di Worldline, composto da Benjamin Thorez (group head of governance, legal m&a and corporate affairs) e Flora Boillaut (governance, legal m&a and corporate affairs legal counsel).