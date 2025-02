Zoom Torino acquisisce Parco Natura Viva: gli advisor coinvolti

Andrea Carta Mantiglia, Gianpaolo Ciervo, Barletta Stefano, Giovanni Vanti

Immersive Parks S.r.l., società cui fa capo il bioparco Zoom sito a Cumiana (Torino), ha concluso l’operazione di acquisizione e incorporazione del parco Natura Viva di Bussolengo (Verona).

Immersive Parks S.r.l. ha acquistato dalla famiglia Avesani, fondatrice e proprietaria del parco Natura Viva, l’intero capitale sociale di Parco Natura Viva - Garda Zoological Park S.r.l. e della sua controllata Natura Service S.r.l., cui faceva capo il parco di Bussolengo. Successivamente, è stata perfezionata la fusione per incorporazione di tali società in Immersive Parks S.r.l..

La fusione di Zoom Torino e Natura Viva ha portato alla nascita di Openature, primo gruppo italiano di riferimento del comparto con oltre 30 milioni di ricavi, circa 1 milione di visitatori e circa 400 dipendenti. L’operazione segna un’importante evoluzione nel panorama internazionale delle strutture zoologiche immersive, nate con l’obiettivo di promuovere la tutela della biodiversità e delle specie a rischio di estinzione attraverso lo sviluppo di nuovi progetti di conservazione e importanti investimenti in strutture e personale specializzato.

BonelliErede ha assistito Zoom Torino con un team composto dai partner Andrea Carta Mantiglia e Gianpaolo Ciervo e dagli associate Monica Arecco e Antonio Papaleo, che hanno curato la strutturazione dell’operazione e tutti gli aspetti di diritto societario della stessa. Il partner Giovanni Battaglia e il senior associate Alessandro Buiani, sempre di BonelliErede, hanno curato i profili di diritto bancario e finanziario dell’operazione. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di belab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dall’advisor Martina Mancuso. Tommaso Faelli e Anna La Mura, rispettivamente partner e senior associate di BonelliErede, hanno assistito Zoom Torino nella due diligence in tema di privacy e data protection. Francesco Marone, Of Counsel di BonelliErede, ha assistito Zoom Torino per gli aspetti di diritto amministrativo. Zoom Torino è stata inoltre assistita per gli aspetti giuslavoristici da LabJus con un team composto dal senior partner Giovanni Luca Serino e da Federica Lo Bianco. Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Zoom Torino per gli aspetti di due diligence fiscale e finanziaria, con un team guidato dal partner Stefano Barletta, coadiuvato dall’associate partner Lorenzo Baldanzi e dai senior associate Martina Grosso e Marco Romussi. CFI Italy - Anteos ha assistito Zoom Torino in qualità di advisor finanziario dell’operazione con i partner Mario Bottero e Alberto Franco.

I venditori sono stati assistiti da: Fratta Pasini & Associati con i partner Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti e l’avvocato Marco Spezie, dallo Studio Legale Dindo, Zorzi & Associati, con un team composto dal senior partner Stefano Dindo e dalla partner Laura Bonfanti, dallo Studio Legale Devoto–Curi–Corbioli con il partner Simone Curi, dall’avvocato Paolo Mastropasqua e dal Dott. Marco Filippini per gli aspetti fiscali e amministrativo-contabili.

ADVANT Nctm ha assistito Intesa Sanpaolo nel finanziamento dell’operazione con un team composto dal counsel Giuseppe Buono insieme all’associate Andrea Bertoni ed alla trainee Letizia Grandi.

ZNR Notai ha curato gli aspetti notarili dell’operazione con un team composto dai notai Filippo Zabban e Andrea Pegolo e dal corporate consultant e notaio in attesa di nomina Armando Scorza.