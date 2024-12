Avvocato in Costituzione con consenso trasversale

«Purtroppo nel progetto di riforma della separazione delle carriere non siamo riusciti a inserire l’avvocato in Costituzione come, forse un po’ incautamente, vi avevo promesso lo scorso anno, ma rimedierò appena possibile». Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rinnova l’impegno alla platea di oltre 700 avvocati che affollano l’Auditorium della tecnica a Roma in occasione del Convegno “«li ordini forensi tra passato e futuro» - organizzato dal Consiglio nazionale forense, per celebrare i 150...

