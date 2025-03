Con l’avvocato in prestito lo studio rafforza il legame con i clienti Il servizio di consulenza da svolgersi in via temporanea in azienda è sempre più richiesto e<span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;"> rinsalda i rapporti commerciali al prezzo di perdere per un po’ la risorsa. Il nodo della responsabilità</span>