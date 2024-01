Formazione avvocati: 15 crediti formativi nel 2024

15 crediti formativi anche in modalità da remoto. Sono questi i crediti necessari per gli avvocati al fine di adempiere all’obbligo di formazione continua per il 2024, come disposto dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 14 dicembre scorso inviata a tutti gli ordini territoriali.

Formazione continua 2024

In particolare, il CNF ha specificato che, per quanto concerne la formazione continua degli avvocati, l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento 6 del 16 luglio 2014 e ss. mm.

Per cui, confermando anche per quest’anno, le disposizioni adottate durante l’emergenza Covid 19, che hanno superato il concetto di triennio formativo, viene consentita l’acquisizione dei crediti durante un singolo anno solare. E per il 2024, si dispone che ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo conseguendo un minimo di 15 crediti, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie.

Formazione a distanza

Inoltre, specifica il CNF, che i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Analogamente, potranno tenersi in modalità da remoto anche gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore, “purché – conclude il Consiglio - con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi”.