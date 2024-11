Immigrazione, il tribunale di Catania disapplica il Dl “Paesi sicuri”

Nuova disapplicazione del recente Dl “Paesi sicuri” da parte di un giudice della Sezione immigrazione. Il Tribunale di Catania (decisione del 4/11/2024) non ha infatti convalidato il provvedimento di trattenimento di un cittadino egiziano disposto dal questore della Provincia di Ragusa. Intanto, in un crescente clima di tensione tra toghe e Governo, la nave Libra ha raccolto un altro gruppo di migranti da trasferire in Albania.

Il Dl 158 approvato nell’ottobre scorso, ed ora in...