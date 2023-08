Incendi boschivi: giro di vite e nuova aggravante per chi agisce a fine di profitto o violando i doveri connessi ai servizi antincendio di Aldo Natalini









Incendi boschivi: pene più severe per chi li appicca e nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per chi agisce a fine di profitto o con abuso dei doveri inerenti lo svolgimento di servizi antincendio.

Proprio mentre le fiamme colpiscono ancora la Sardegna in diverse zone, entra in vigore – a far data dall'11 agosto – il decreto legge n. 105/2023 su giustizia, incendi e cultura, varato all'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 186 del...