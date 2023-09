Morosità in condominio, meglio evitare azioni legali di Augusto Cirla

I rincari sul fronte dell’energia fanno aumentare la morosità nel condominio. Sono infatti numerosi i condòmini che non riescono a far fronte alle spese del rendiconto consuntivo e a quelle, prudenzialmente rialzate, legate al preventivo di spesa per la prossima gestione. All’aumento del costo del servizio di riscaldamento e a quello delle primarie utenze si aggiunge la crisi economica generale che sta interessando il Paese.

Da un lato, i condòmini sono in difficoltà a far fronte puntualmente ai pagamenti...