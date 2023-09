Responsabilità 231, solo la cancellazione fisiologica e non fraudolenta dell’ente dal registro delle imprese estingue l’illecito a cura della Redazione Diritto

Link utili Gli speciali FOCUS Dlgs 231/2001

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprse - Illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - Estinzione - Condizioni

Non può esservi estinzione dell’illecito amministrativo, addebitato ex articolo 5 comma 1 decreto legislativo 231/2001, in ragione della sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese se tale cancellazione non risulti cagionata da motivazioni fisiologiche (i.e. chiusura...